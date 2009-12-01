НБУ зацікавився, якими силами можна пограбувати банк в Україні

Національний банк України просить комерційні банки надати дані про напади на банківські відділення.

Про це йдеться в телеграмі НБУ від 1 грудня ц.р., текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Прошу надати Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України інформацію про злочинні напади на банківські установи, здійснені в 2008 році й за 11 місяців поточного року» - йдеться в телеграмі.

Зокрема, банки повинні зазначити: чи була використана кнопка тривожної сигналізації; чи були задіяні засоби відеоспостереження; чи було обладнано місце роботи касира міцними захисними конструкціями; які засоби (вогнепальна, холодна зброя тощо) застосовували злочинці для скоєння нападу.

Нацбанк також цікавить кількість осіб, які брали участь у нападі, сума коштів, викрадених злочинцями, через який час прибули охоронці після спрацювання тривожної сигналізації.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО зобов`язав підлеглих до 1 грудня перевірити наявність у банківських установах систем охорони й порушити кримінальні справи у разі їх відсутності проти керівників банків за службову халатність.

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО підтримав ініціативу генпрокурора. При цьому він зазначив, що Верховна Рада не розглядає спеціально розроблений із цього приводу законопроект, а НБУ, незважаючи на неодноразові звернення й прохання з боку МВС, не дає відповідних доручень банкам.

Крім того, 19 листопада в Донецьку Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що в масових пограбуваннях банків в Україні в першу чергу винні банкіри. Він пояснив, що банкіри сьогодні «вже відкрито заявляють, що вони жодним чином не оплачуватимуть відеосистеми спостереження або інші запобіжні заходи, тобто вони вважають, що сума вкраденого не така вже й велика в порівнянні з тією сумою, яку потрібно вкласти в безпеку».