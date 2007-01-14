Луценко продемонструє дива самооборони

В Івано-Франківську розпочався всеукраїнський фестиваль вертепів «Карпатія», організатором якого виступили Громадянський рух «Народна самооборона» та мистецьке об’єднання «Остання барикада».

Як передає кореспондент УНІАН, на фестиваль прибули вертепи з Києва і Донецька, Харкова і Львова, Рівного і Луцька, Херсона та Миколаєва, Дніпропетровська та Кіровограда, Тернополя, а також вертепи греко-католицьких церков з Київської області.

Головною подією фестивалю є «самооборонний вертеп» за участю Юрія ЛУЦЕНКА, Олеся ДОНІЯ, Миколи ВЕРЕСНЯ, Сергія АРХИПЧУКА та інших відомих письменників і громадських діячів.

Вітаючи учасників фестивалю, голова Громадянського руху «Народна самооборона» Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що він приїхав сюди, бо йому подобається будь-яка форма самоорганізації людей і, зокрема, така як самооборона, осособливо саме в цей час, коли Україна роз’єднана, зраджена, драматична. «Мені здається цей фестиваль підніме настрій людям і віру самих в себе», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО. А розпочав він свій виступ тим, що пошкодував, що «немає снігу на старий Новий рік, свято Василя, і зазначив: «а знаєте чому? - бо Мороз зрадив». Учасники вертепного дійства підтримали ці слова оплесками і сміхом.

Ю.ЛУЦЕНКО також висловив сподівання, що його організація допоможе об’єднати помаранчеву команду. За його словами, нинішній фестиваль має показати всім, що українці мають право на самооборону. Він закликав українців «виходити із крайніх хат, бо вони горять першими, щоб захистити нашу духовність».

Учасників всеукраїнського фестивалю також привітали голова Івано-Франківської облдержадміністрації Роман ТКАЧ і народний депутат України Зіновій ШКУТЯК.