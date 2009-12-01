Глава держави Віктор ЮЩЕНКО затвердив положення про радника Президента України.

Про це йдеться у відповідному указі, розміщеному на офіційному сайті Президента.

Згідно з положенням, радник Президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за пропозицією глави Секретаріату Президента України і належить до патронатної служби Президента України.

Радник Президента України призначається на строк повноважень Президента України і здійснює свої обов`язки на постійній основі або на громадських засадах (поза штатом Секретаріату Президента України).

Радник, який здійснює обов`язки на постійній основі, є державним службовцем.

Повноваження радника припиняються за власним бажанням, за рішенням Президента України, у тому числі у зв`язку із закінченням повноважень Президента України.

Радник може бути звільнений з посади в інших випадках, передбачених законодавством про працю, про державну службу та про боротьбу з корупцією.

Основними завданнями радника є розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій Президентові України щодо здійснення повноважень глави держави у відповідній сфері.