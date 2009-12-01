Ющенко затвердив положення про радника Президента
Указ розміщено на офіційному сайті
Глава держави Віктор ЮЩЕНКО затвердив положення про радника Президента України.
Про це йдеться у відповідному указі, розміщеному на офіційному сайті Президента.
Згідно з положенням, радник Президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за пропозицією глави Секретаріату Президента України і належить до патронатної служби Президента України.
Радник Президента України призначається на строк повноважень Президента України і здійснює свої обов`язки на постійній основі або на громадських засадах (поза штатом Секретаріату Президента України).
Радник, який здійснює обов`язки на постійній основі, є державним службовцем.
Повноваження радника припиняються за власним бажанням, за рішенням Президента України, у тому числі у зв`язку із закінченням повноважень Президента України.
Радник може бути звільнений з посади в інших випадках, передбачених законодавством про працю, про державну службу та про боротьбу з корупцією.
Основними завданнями радника є розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій Президентові України щодо здійснення повноважень глави держави у відповідній сфері.