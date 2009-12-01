За добу від грипу та ГРВІ померли 9 осіб

В Україні станом на 1 грудня кількість померлих від грипу і гострих респіраторних захворювань зросла до 440 осіб.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.

В тому числі за останню добу померли 9 українців: троє - у Донецькій області, двоє – у Дніпропетровській, по одному - у Волинській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській.

Всього з початку епідемії (29 жовтня) в Україні на грип та ГРЗ захворіли 1 млн. 893 тис. 315 осіб, в тому числі за останню добу 51 тис. 388 осіб. Госпіталізовано з початку епідемії 114 тис. 503 особи, за останню добу - 2 тис. 638 осіб.

Епідемічний поріг залишається перевищеним у Закарпатській, Сумській і Хмельницькій областях.