Видобуток золота в Китаї йде на рекорд

Видобуток золота і попит на нього в найбільшій в світі за обсягом золотовидобутку країні, Китаї, можуть досягти історичного максимуму за підсумками 2009 року на тлі рекордного зростання цін на дорогоцінний метал, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на звіт Асоціації китайських золотовидобувачів.

Попит на золото в Китаї за підсумками поточного року може скласти більше 450 тонн, що набагато перевершить показник минулого року - 395,6 тонни. Обсяг видобутку може зрости до 310 тонн порівняно з 282 тоннами минулого року, заявив в неділю заступник генерального секретаря Асоціації Чжан Юнтао. Видобуток золота в Китаї зростав у середньому на 9,5% в рік протягом останніх восьми років, зазначив він.

Китай перевершив Південно-Африканську Республіку за обсягами видобутку золота і став найбільшим в світі золотовидобувачем в 2007 році і за підсумками 2009 року може стати найбільшим в світі споживачем дорогоцінного металу, відсунувши на друге місце Індію, заявили в липні цього року в Міжнародній асоціації.

"Китай, ймовірно, стане лідером видобутку і попиту на золото в цьому році, - заявила голова дослідницької групи з інвестицій Міжнародної асоціації золотовидобувачів Розана Возняк. Попит на ювелірне золото залишався низьким в третьому кварталі 2009 року, винятком був лише Китай, свідчить звіт Асоціації".

Ціна на золото зросла з початку поточного року на 33% на тлі прагнень центральних банків світу, пенсійних фондів і індивідуальних інвесторів захистити свої активи від можливого знецінення й інфляції. Ціна на золото може досягти 1500 доларів за унцію в разі подальшого зниження курсу долара і при збереженні ставок на низькому рівні, вважає глава Graham Capital management Кенет Тропін.

Лента.ру