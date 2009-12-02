За контроль над доменом .ua розгортається війна

В Україні розгортається конфлікт за право адміністрування національного домена .ua, який контролюється приватною особою. Суперечка йде за 25 млн. грн. на рік.

Український мережевий інформаційний центр (УМІЦ), заснований Кабінетом Міністрів у 2003 році, подав до Міжнародної корпорації з присвоєнння доменів ICANN документи на перереєстрацію права адміністрування національного домена .ua. Зараз він контролюється приватною особою.

Домен .ua був зареєстрований у 1992 році приватною особою Олегом Волощуком. До 1995 року він займався адмініструванням українського домена, потім передав усі паролі Дмитрові Кохманюку. У лютому 2001 року вони заснували компанію «Хостмастер», яка здійснює технічне обслуговування регістра імен у домені .ua.

УМІЦ аргументує свою позицію тим, що адміністратор не проживає в Україні і це не дозволяє йому оперативно приймати рішення, що стосуються домена. Втім, сам Кохманюк це заперечує і заявляє, що відомство переслідує свої комерційні цілі. За оцінкою Інтернет Асоціації України, в 2009 році об`єм українського ринку доменів складе близько $1 млн. На домен .ua припадає більше половини ринку.

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