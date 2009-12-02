Віце-консул Бразилії насмерть збив людину під Києвом
Дипломат їхав зустрічати свого президента
Віце-консул Бразилії в Україні на смерть збив людину.
Як розповів газеті "Сегодня" керівник прес-служби ГУ МВС у Київській області Микола Жукович, аварія трапилася у вівторок близько 16.00 на 33-му км траси Київ-Бориспіль.
Віце-консул їхав зустрічати президента Бразилії Луїса Ігнасіо Лула да Сільву.
Дипломат рухався в четвертому ряду, дозволена швидкість у якому – 130 км на годину.
Жертва – 43-річний інспектор Департаменту виконання покарань – перебігав дорогу. Пішохідних переходів на трасі немає, оскільки це автомагістраль.
За попередніми даними, винен у ДТП пішохід.
Реальну швидкість машини дипломата встановлює експертиза.
Як відомо, президент Бразилії Луїс Ігнасіо Лула да Сільва з вівторка перебуває в Києві з дводенним візитом разом із бразильською делегацією.
У середу він проводить переговори з президентом України Віктором Ющенком, також з ним збирається зустрітися український прем`єр Юлія Тимошенко.