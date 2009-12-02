За 10 місяців грабіжники винесли з банків 1,5 млн, співробітники - 62,5

За 10 місяців 2009 року з українських фінансових установ було викрадено 64 млн. грн. При цьому грабіжники винесли близько 1,5 млн. грн., а співробітники банків викрали 62,5 млн. грн. Про це пише «Левый берег» у статті «Чим крадіжка краща за пограбування».

Всього ж за 10 місяців 2009 року було зафіксовано 150 нападів на банки, загальна сума награбованого становила близько 1,5 млн. грн – це дані Українського кредитово-банківської спілки. Тобто, в середньому, грабіжник виносив з відділення 10 тис. грн., пише видання.

«Поки одні злочинці грабували фінустанови, інші, подібно Паніковському, дійшли висновку, що «крадіжка» безпечніша за «пограбування», - пише ЛБ. - 24 жовтня на Волині були затримані співробітники одного з комерційних банків, які разом зі співучасниками вивели з банку 17 млн. грн. Клерки видавали кредити під заставу трьох земельних ділянок, вартість яких була завищена в 10 разів. Зовсім недавно – 23 листопада – в Києві були затримані співробітники фінструктури, які за фіктивними кредитними договорами викрали на роботі 6,8 млн. грн. Того ж дня в Житомирі було затримано директора відділення «Альфа-Банку», який за останні три місяці разом із завідуючою касою привласнив 0,7 млн. грн. Всього за 10 місяців 2009 року міліція відкрила більше 40 кримінальних справ стосовно співробітників банків. Загальний збиток від їх розкрадань в десятки разів перевищує збитки від нападів. Якщо викрадено було 62,5 млн. грн., то вкрадено – всього 1,5 млн. грн.».

«Співробітники банків озброєні печаткою і бланками – зброєю набагато могутнішою, ніж пістолети-запальнички або сокири», - пише ЛБ і наводить приклад: у Донецьку співробітники однієї з фінустанов розробили просту схему: видаючи кредит на придбання машини, зазначали суму кредиту, трохи більшу, ніж вартість машини. Відкати клерки привласнювали, схема успішно спрацювала на 38 клієнтах, на яких вдалося заробити 1,7 млн. грн. Подібну махінацію використовувала начальник одного з відділень банку у Львові – їй вдалося видати 429 кредитів за два роки і привласнити 3,2 млн. грн. Ті, хто не може видавати кредити, пробують інші способи: на Закарпатті співробітники «карткового» відділення випустили кредитні карти на 21 підставну людину, а потім знімали гроші в банкоматах. До арешту їм вдалося зняти 328 тис. грн.

Причому самі банки далеко не завжди звертаються до правоохоронців, вирішуючи проблеми зі злодійкуватими співробітниками за допомогою власних служб безпеки або банально звільняючи нечистих на руку, якщо сума збитків не дуже велика, зазначає видання. «Найдорожче, що є у банку – це репутація. Так навіщо демонструвати клієнтам, що у тебе працюють злочинці?», – сказав «Левому берегу» керівник однієї з великих українських фінустанов.

Також видання наводить десятку найбільших злочинів співробітників банків у 2009 р. і десять найбільших пограбувань банків у 2008-2009 р.