Ющенко: співпраця в космосі об’єднає Україну та Бразилію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що співпраця України та Бразилії в космічній сфері об’єднає дві нації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у своєму виступі на українсько-бразильському бізнес-форумі.

«Проект «Циклон-4» об’єднає дві країни. Ми переконані, що з реалізацією цього проекту Україна та Бразилія утвердяться як дві країни, що володіють космічними технологіями XXI століття», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Крім того, він наголосив, що проект «Циклон-4» є взаємовигідним для двох країн.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що «Циклон-4» на 30% дешевший, ніж інші подібні проекти. Більше того, за оцінками експертів, у найближчі 5-6 років замовлення, пов’язані з цим проектом, можуть становити 10 млрд. доларів.

«Це буде проект, який об’єднає дві нації», - переконаний В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, ву жовтні 2004 року державне підприємство Міноборони України “Центральний проектний інститут” став переможцем конкурсу і був визначений розробником наземного комплексу космічного ракетного комплексу “Циклон-4” у бразильському штаті Алкантара.

Навесні цього року українські фахівці успішно провели перший етап рекогносцирувальних робіт на майбутньому космодромі у бразильському штаті Алкантара.

За підсумками цієї роботи були прийняті попередні рішення щодо розміщення наземного комплексу космічного ракетного комплексу “Циклон-4”.