Німеччина виділила 5 млн. євро на мікропроекти в Криму

Федеральний уряд Німеччини надав 5 млн. євро на фінансування інвестиційних мікропроектів в Автономній Республіці Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну угоду було підписано сьогодні між Міністерством праці і соціальної політики України, Українським Фондом соціальних інвестицій і німецьким банком розвитку KFW.

Представник KFW під час підписання угоди відзначив, що найближчим часом для продовження реалізації цього проекту сума коштів для України може бути збільшена до 10 млн. євро.

Міністр праці і соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА нагадала, що KFW наприкінці 2007 року надав 7 млн. євро для інвестиційних проектів у Луганській і Донецькій областях.