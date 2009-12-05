Міністр оборони Бразилії побував на "Південмаші"

Бразилія направить навесні 2010 р. до Дніпропетровська на ДПВО „Південний машинобудівний завод” своїх експертів для ознайомлення з виробництвом та розробки нових спільних проектів в космічній галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони Федеративної Республіки Бразилії Нельсон ДЖОБІМ, який сьогодні з робочим візитом відвідав ДПКБ «Південне» ім. М.К. Янгеля та ДПВО «Південний машинобудівний завод» ім. О.М. Макарова.

Міністр оборони Бразилії висловив впевненість, що українсько-бразильська програма з виробництва ракетоносія «Циклон-4» буде не єдиним спільним проектом. За його словами, найближчим часом планується розпочати розробку ще низки аналогічних програм.

„Через чотири місяці ми направимо до Дніпропетровська групу бразильських експертів, які детальніше ознайомляться з технічним потенціалом виробництва „Південмашу” з метою розробки нових проектів. Це не моя думка, таку вказівку дав мені Президент Бразилії Луї Інасіо Лула да СІЛВА. А вказівки Президента не обговорюються, а виконуються!», - наголосив Н.ДЖОБІМ.