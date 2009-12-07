Мінфін готовий подати скоригований Бюджет-2010

Міністерство фінансів України планує підготувати до 7 грудня проект державного бюджету на 2010 рік, відкоригований з урахуванням змін прогнозних макропоказників на підставі результатів економічного розвитку за 9 місяців 2009 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Юлії Тимошенко з посиланням на виконуючого обов’язки міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО.

"Проект бюджету буде відкориговано з урахуванням пропозицій народних депутатів", - сказав він. За словами керівника Мінфіну, доходи зведеного бюджету планується скоротити на 30 млрд. грн., видатки - на 40 млрд. грн. "Є постанова №1181, де написано, як мають змінитися доходи і видатки. Мінус 30 доходи, мінус 40 – видатки. Це якщо говорити про загальний баланс. Якщо говорити про документ, то я не впевнений, що Верховна Рада очікує саме на те, що ми уточнимо", - пояснив він.

І.УМАНСЬКИЙ також повідомив, що Мінфін і уряд "шукатимуть свою позицію" у відповідь на депутатські пропозиції, які "призводять до незбалансованого збільшення видатків".

Як повідомлялося, згідно з постановою уряду №1181 від 29 жовтня 2009 року "Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів в 2010 році", Кабінет міністрів з метою забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи України в 2010 році доручив Міністерству економіки уточнити основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2010 рік з урахуванням результатів аналізу стану розвитку економіки за дев`ять місяців 2009 року.

На підставі уточнених макропоказників Мінфіну під час доопрацювання до другого читання проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" доручено визначити доходи зведеного бюджету на рівні 328,3 млрд. грн., видатки – на рівні 360,9 млрд. грн.