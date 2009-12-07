На новорічні свята призначили 28 додаткових потягів
12:24, 07 грудня 2009Суспільство
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Дані прес-служби Укрзалізниці
На сьогоднішній день залізниці України призначили 28 додаткових поїздів на новорічні й різдвяні свята.
Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці».
Зокрема, дев`ять поїздів призначила Південно-Західна залізниця; шість - Придніпровська залізниця; п`ять - Одеська; по три - Південна й Львівська; два додаткові поїзди призначила Донецька залізниця.
Крім того, 20 поїздів (із них - 3 транзитних) призначили російські залізничники.
Робота з вивчення попиту й призначенню додаткових поїздів на найбільш популярні напрямки триває.
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