Луценко подав заявку на 30 тисяч автомобілів

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО звернувся до Кабінету міністрів з пропозицією виділити кошти на придбання 30 тис. службових автомобілів для правоохоронців, у тому числі 5 тис. автомобілів для дільничних інспекторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив під час поїздки до Черкаської області.

За його словами, українській міліції необхідно у п’ять разів більше службових автомобілів, ніж вона має зараз.

Ю.ЛУЦЕНКО також наголосив на необхідності суттєвого збільшення фінансування органів внутрішніх справ. За його словами, торік, коли МВС мало найбільше фінансування за всю історію, на черговий автомобіль вистачало лише 100 грамів бензину на день, тому міліціонери вимушені звертатися за підтримкою до комерційних структур.

Крім того, міністр наполягає, щоб у кожному місті на вулицях за кошти місцевих органів самоврядування були встановлені камери спостереження. За його словами, кошти на цю програму можна віднайти зі статей бюджету, які поповнюються за рахунок штрафів. Цього року всі бюджети органів місцевого самоврядування отримали більш як 400 млн. грн. від штрафних санкцій.

На думку міністра, в Черкасах необхідно встановити хоча б 30 відеокамер зовнішнього спостереження.

«Кошти на це є, адже бюджет міста отримав більше 8 млн. грн. штрафних санкцій», - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО.