Українські прикордонники завернули до Росії 20 верблюдів

Українські прикордонники повернули до Росії вантажний автомобіль з 20 живими верблюдами.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, вчора у пункт пропуску через державний кордон України «Успенка» у Донецькій області прибула вантажівка «ДАФ», якою везли верблюдів. Тварин для циркової дресури переправляли із Владикавказа (Росія) у Софію (Болгарія).

Під час оформлення з’ясувалося, що дозвіл на транзитне перевезення верблюдів територією України відсутній. Крім цього, у транспортному засобі був корм, який не міг бути завезений в Україну У зв’язку із заходами з протидії поширенню з Росії африканської чуми свиней, які проводяться на кордоні з середини жовтня.

Після складання контрольними службами відповідних документів була проведена прикордонно-представницька зустріч. Зі співробітниками російського пункту пропуску "Матвіїв Курган" було погоджене питання повернення вантажівки з верблюдами на територію Російської Федерації для дезінфекції автомобіля, утилізації корму й оформлення відповідного дозволу на транзитний проїзд Україною.

Вчора близько 21.00 машина повернулася у пункт пропуску "Матвіїв Курган".