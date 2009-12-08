УБОЗ підбив підсумки 11 місяців

З початку року працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю розслідували більш як 240 кримінальних справ стосовно організованих груп і злочинних організацій.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, про це йшлося сьогодні на нараді в ГУБОЗ за участю міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА. На заході було підбито підсумки діяльності служби за 11 місяців цього року.

Під час наради зазначалося, що з початку року працівники спецпідрозділів боротьби з організованою злочинністю закінчили розслідування та направили до суду 241 кримінальну справу стосовно організованих груп і злочинних організацій, серед яких 126 – загальнокримінальної спрямованості та 115 – у сфері економіки. До кримінальної відповідальності притягується майже тисячу учасників організованих груп і злочинних організацій, які скоїли понад 1,7 тисяч злочинів. Викрито 16 злочинних організацій та 11 озброєних банд.

Зважаючи на пріоритетність захисту економічних інтересів держави, особлива увага приділяється викриттю організованих злочинних груп економічної спрямованості. Як результат, усього в сфері економіки задокументовано понад 2,3 тисячі злочинів, у тому числі 1,2 тисячі – у сфері службової діяльності, серед яких зловживання владою і службовим становищем - 315, перевищення влади або службових повноважень – 51.

Задокументовано 342 факти хабарництва, серед них 142 – на суму понад 10 тис. грн. та 80 – понад 30 тис. грн. Загальна сума одержаних хабарів складає 35,7 млн. грн., а середня сума одержаного однією особою хабара – 157,3 тис. грн.

З початку року зафіксовано 60 службових злочинів, у тому числі 10 фактів хабарництва, скоєних працівниками судової гілки влади.

Викрито 277 порушень та зловживань у сфері земельних відносин, із яких 191 пов’язаний зі службовими зловживаннями, у тому числі 93 – з хабарництвом.

Загалом на облік поставлено 407 злочинів, пов’язаних із привласненням, розтратою майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем, з яких 233 – в особливо великих розмірах.

Задокументовано 148 злочинів, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з яких 73 – за фактами незаконної легалізації на суму понад 100 тис. грн.

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, завдяки активним діям спецпідрозділів БОЗ упродовж цього року припинено злочинну діяльність 16 "злодіїв у законі", які прибули в Україну з метою проведення перерозподілу впливу в кримінальному середовищі.

Упродовж 2009 року працівниками спецпідрозділів БОЗ розкрито 26 злочинів, пов’язаних із незаконним позбавленням волі або викраденням людини.

Ю.ЛУЦЕНКО констатував, що наразі в більшості областей держави спостерігається позитивна динаміка протидії організованій злочинності. Також міністр окреслив пріоритетні напрямки діяльності спецпідрозділів БОЗ на наступний рік, якими залишаються протидія корупції, зловживанням у фінансово-банківській сфері, запобігання розкраданню бюджетних коштів.

Також під час наради міністр внутрішніх справ нагородив деяких керівників обласних підрозділів боротьби з організованою злочинністю відомчими відзнаками.