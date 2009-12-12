Кабмін дозволив вагітним брати лікарняний на час карантину

Кабінет міністрів України постановив видавати листок непрацездатності вагітним жінкам незалежно від строку вагітності на період дії карантину та здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів у зв’язку з епідемією грипу типу А/Н1N1 і поширенням гострих респіраторних захворювань у 2009-2010 роках.

Про це йдеться у постанові “Про посилення захисту окремих категорій населення у зв’язку з епідемічною ситуацією” №1325 від 2 грудня, текст якої розміщено на Урядовому порталі.

“Рекомендувати підприємствам, установам та організаціям надавати на період дії карантину працівникам, які мають дітей віком до 14 років, та вагітним жінкам за їх бажанням невикористані щорічні відпустки, додаткові відпустки, передбачені законодавством, а також установлювати в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів додаткові порівняно із законодавством оплачувані відпустки відповідно до статті 91 Кодексу законів про працю України”, йдеться в постанові.