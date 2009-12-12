Кабмін передбачить у бюджеті дефіцит НАК "Нафтогаз"

04:26, 12 грудня 2009
Суспільство
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Проект Меморандуму з МВФ

Кабінет міністрів України має намір до кінця травня 2010 року затвердити показники фінансового плану НАК «Нафтогаз України» на 2010 рік і передбачити в бюджеті реальні джерела покриття дефіциту компанії.

Про це сказано в проекті Меморандуму про економічну й фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом, направленому МВФ, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Крім того, в документі наголошується, що Кабмін вжив заходи для того, щоб зміцнити фінансову позицію, прозорість і ефективність корпоративного управління НАК «Нафтогаз України».

Зокрема, уряд подав на розгляд Верховної Ради проект закону, що передбачає впровадження розподільчих рахунків для підприємств ТКЕ і передачу повноважень щодо встановлення тарифів на теплопостачання, яке надається підприємствами ТКЕ, незалежному регулятору (НКРЕ).

У проекті Меморандуму також зазначається, що до ухвалення бюджету на найближчому засіданні Кабміну уряд має намір затвердити попередні показники фінансового плану НАК «Нафтогаз України» на 2010 рік.

 

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