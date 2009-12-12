Створено 11 природних парків, 2 заповідники і ботсад (список)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав укази про створення 11 національних природних парків, двох заповідників, ботанічного саду і ландшафтного заповідника загальнодержавного значення.

Відповідні укази від 11 грудня опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, на території Броварського району Київської області та Козелецького району Чернігівської області створюється національний природний парк "Залісся" площею 14,8 тис. га.

На території Переяслав-Хмельницького району Київської області та Канівського району Черкаської області замість лісництва створюється національний природний парк "Білоозерський", до якого включено більше 7 тис. га земель.

Парк "Слобожанський" буде розташовано в Краснокутському районі Харківської області на території 5,2 тис. га, а в Пирятинському районі Полтавської області - парк "Пирятинський", площею понад 12 тис. га.

У Скадовському районі Херсонської області буде розташовано парк "Джарилгацький". Його площа становитиме 10 тис. га, до складу парку включено майже 2,5 тис. га акваторії Джарилгацької затоки Чорного моря. У цьому районі розташовані унікальні піщані ландшафти, тут пролягають шляхи міграції багатьох видів диких тварин.

У Харківській області створюється національний природний парк "Дворічанській", в Чернівецькій області - парк "Черемоський".

Крім цього, створюються національні природні парки "Сіверсько-Донецький" в Луганській області, "Дермансько-Острозький" - в Рівненській області, "Кременецькі гори" в Тернопільській області.

На мисі Тарханкут в Криму створюється національний природний парк "Чарівна гавань". У цій частині Криму ростуть близько 400 найменувань рослин, зокрема 30 рідкісних, ендемічних і зникаючих видів.

Зберегти біологічну і ландшафтну різноманітність унікальних лісостепових і водно-болотяних територій Лівобережної України покликаний ландшафтний заповідник загальнодержавного значення "Христанівський". Він буде розташований на території в 1,7 тис. га у Лохвицькому районі Полтавської області.

Президент також розпорядився створити природні заповідники "Древлянський" у Житомирській області та "Михайлівська цілина" в Сумській області.

У Полтавській області буде створено Хорольський ботанічний сад "з метою збереження, вивчення, акліматизації, розмноження" рідкісних і типових видів місцевої та світової флори.

Президент доручив Кабінету міністрів України включати до проектів законів про бюджет України на 2009 і подальші роки витрати на створення нових і розширення територій існуючих національних природних парків та інших заповідних об`єктів.