У Севастополі заборонено масові заходи

У Севастополі у зв`язку із зафіксованим перевищенням епідемічного порогу по захворюваннях на ГРВІ і сезонний грип з 12 по 20 грудня запроваджується карантин в учбових закладах, а також припиняються масові заходи і посилюється масочний режим.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила міська надзвичайна протиепідемічна комісія.

За її даними, всього за останній тиждень захворіли 3 тис. 954 севастопольці, що в 1,9 рази перевищує кількість хворих за попередній тиждень.

Крім того, повідомляється, що в Севастополі від сезонного грипу на сьогодні щеплено 2318 осіб, з них 490 були щеплені за власний кошт, за рахунок місцевого бюджету -1531 особа. Це, в основному, дільничні служби, швидка допомога, гериатричний будинок-інтернат та інші установи.