Врятували шістьох українських моряків судна, яке затонуло у Середземному морі

Врятовано вже шістьох українських моряків – членів екіпажу судна „Salla-2”, яке затонуло у Середземному морі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, за дорученням міністра закордонних справ Петра ПОРОШЕНКА було створено оперативну робочу групу, яка координує діяльність закордонних дипломатичних і консульських установ України в районі катастрофи щодо сприяння у проведенні пошуку та порятунку українських громадян – членів екіпажу судна „Salla-2”. Оперативну робочу групу очолив особисто П.ПОРОШЕНКО.

За оперативною інформацією дипломатичних та консульських установ України, станом на 23.00 суботи, 12 грудня, крім нашого співвітчизника, який перебуває у Посольстві України у Бейруті (Ліван), врятовано ще п’ятьох українських моряків, які знаходяться у медичних закладах Хайфи (Ізраїль) і обстежуються лікарями.

Пошуково-рятувальна операція триває, незважаючи на шторм.

Посольства і Генеральні консульства України у регіоні аварії продовжують надавати необхідну допомогу українським морякам.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня близько 21.45 за місцевим часом з вантажного судна „Salla-2” (порт приписки Конго, власник судна компанія Sela Shipping LTD (Ізраїль) надійшов сигнал SOS. У той час судно знаходилось на відстані 115 морських миль від берега Кіпру.

Неподалік знаходились два торгові судна та військовий корабель ООН (“Laura Schulte”). Після прибуття на місце аварії було виявлено два рятувальні човни, в одному з них перебував громадянин України, якого було піднято на борт військового корабля ООН.

Всього на борту судна було 12 членів екіпажу, усі громадяни України.

У рятувальній операції беруть участь кіпрські та ізраїльські рятувальники, а також корабель сил НАТО.

За попередньою версією, причиною аварії судна міг стати шторм.