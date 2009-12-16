Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,96 грн./дол., продають – по 8,02 грн./дол., курс дещо знизився, порівняно з 15 грудня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,90-7,99 грн./дол., з продажу – в межах 8,00-8,03 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,9%, порівняно з 15 грудня, і сьогодні становить 11,55 грн./євро, продажу – на 0,7% – до 11,77 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,49-11,61 грн./євро, з продажу – в межах 11,64-11,95 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 15 грудня, знизився на 0,4% і становить в середньому 0,2553 грн./рубль, продажу – на 0,3% - до 0,2677 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2058-0,2635 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2650-0,2767 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,96 грн./дол., продажу – 8,02 грн./дол. Курс дещо знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,93-7,99 грн./дол., з продажу – в межах 8,00-8,03 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,8%, порівняно з 15 грудня, і сьогодні становить 11,56 грн./євро, продажу – на 0,6% - до 11,76 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,49-11,61 грн./євро, з продажу – в межах 11,65-11,95 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 15 грудня, підвищився на 0,4% і сьогодні становить 0,2544 грн./рубль, продажу – знизився на 0,2% – до 0,2688 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2058-0,2635 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2650-0,2767 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,96/8,04 грн., євро – 11,50/11,88 грн., рубль – 0,2100/0,2670 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,99/8,05 грн., євро – 11,50/11,80 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,95/8,01 грн., євро – 11,50/11,80 грн., рубль – 0,2560/0,2660 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 16 грудня, становить: гривні до долара США – 7,9732, до євро – 11,59383, до російського рубля – 0,26517.