СБУ зібрала пакет документів щодо введення радянських військ у Прагу

Галузевий державний архів Служби безпеки України передав чеським історикам електронні копії 311 документів, що пов’язані із введенням у 1968 році радянських військ у тодішню ЧССР.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, документи передано в рамках співпраці СБУ з Інститутом досліджень тоталітарних режимів й Архівом справ держбезпеки Чеської Республіки.

У переданих документах міститься відображення реакція тодішнього українського суспільства на події 1968 року, які увійшли в історію під назвою “Празька весна”. За тематикою це інформаційні та спеціальні повідомлення, а також доповідні записки Комітету держбезпеки УРСР до Центрального комітету Комуністичної партії України. Усі вони були відмічені грифом “Таємно”, а розсекречені лише нещодавно.

За змістом - це отримані в різний спосіб висловлювання мешканців тодішньої ЧССР та УРСР та їх оцінки тих подій, листування громадян обох країн, “звіти” про поведінку окремих громадян.

Як зазначають в СБУ, офіційна радянська оцінка ситуації, згідно з якою “переважна більшість людей схвалює цей захід радянської влади”, кардинально відрізнялася від реальності і від того, як її оцінювали мешканці Чехії: “Московське радіо обманює. Ми знаємо, що наша влада не запрошувала війська. Введення військ – велика помилка, яку не виправити і за 10 років”. Зокрема, в одній з доповідних записок наводяться слова іноземних туристів, які вказують, що місцеві жителі зустрічають радянські війська вороже. В цей же час офіційною пропагандою фактична окупація подавалася як братня допомога і бажання “врятувати ЧССР”.