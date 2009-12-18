Черговий циклон несе в Україну снігопади, хуртовини і штормовий вітер

Український гідрометеорологічний центр попереджає, що 18-21 грудня на території держави відновляться сильні снігопади, хутровини і штормовий вітер.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив начальник Укргідрометцентру Микола КУЛЬБІДА.

За його словами, нічого незвичайного і надзвичайного в атмосферних процесах, які зараз розвиваються над територією України, немає.

“Це характерний синоптичний процес для зимового періоду в Україні, коли на її територію виходять південно-західні циклони з Балкан, які формуються над Середземним морем”, - уточнив М.КУЛЬБІДА.

Крім того, за його словами, інтенсивність снігопадів, посилення вітру, тривалість хуртовин також не можна назвати надзвичайними.

“Повторюваність кількості опадів, яка, наприклад, спостерігалася в Одеській області, складає один раз на 15 років – це не таке вже виняткове явище”, - констатував М.КУЛЬБІДА.

Говорячи про погоду у наступні дні, начальник УкрГМЦ зауважив, що складі атмосферні явища спостерігатимуться й надалі.

“На підході до території України є черговий циклон, центр якого зараз перебуває над південним заходом Чорного моря. Циклон переміщується у напрямку території України, і сьогодні, 18 грудня, у другій половині дня у південних областях України знову відновляться сильні снігопади, хуртовини і штормові вітри”, - наголосив він.

Далі, за прогнозом метеорологів, зона опадів до кінця дня 18 грудня досягне центральних областей, а упродовж ночі 19 грудня охопить також і північні області держави. Упродовж дня 19 грудня також знову розпочнуться опади на Сході, і лише в Західному регіоні не буде погодних ускладнень.

“Таким чином, 18-21 грудня у більшості регіонів України слід чекати наступного погіршення погодних умов, значного випадання снігу, хуртовин, снігових заметів і штормових вітрів”, - підсумував М.КУЛЬБІДА, підкресливши, що швидкість вітру може досягати, особливо у Криму, на Півдні і Сході України, 25-30 метрів на секунду.