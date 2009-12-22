Від Тимошенко просять втрутитися в проблему з Казначейством

Голова Луганської обласної державної адміністрації Олександр АНТІПОВ і голова Луганської обласної ради Валерій ГОЛЕНКО направили прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО лист з проханням розібратися з казначейським обслуговуванням місцевих бюджетів регіону.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації.

«В той час, як місцеві органи влади разом з податковою службою докладають максимальних зусиль до виконання місцевих бюджетів всіх рівнів за доходами та видатками, органи Державного казначейства України зводять їх нанівець», - зазначається у листі.

За словами авторів листа, при відсутності простроченої заборгованості з виплати зарплати працівникам бюджетних установ та оплати енергоносіїв з незрозумілих причин з 8 грудня платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів на оплату затверджених видатків за незахищеними статтями органами Державного казначейства не виконуються, що призводить до порушення строків оплати зобов’язань відповідно до укладених договорів та виникнення конфліктних ситуацій з надавачами послуг і постачальниками товарів.

«На рахунках бюджетних установ та отримувачів коштів місцевих бюджетів накопичилися значні залишки бюджетних коштів, які збільшились з 8-го до 16-го грудня удвічі – з 21,9 млн. грн. до 42,4 млн. грн., та продовжують зростати з одночасним нарощуванням кредиторської заборгованості місцевих бюджетів», - говориться у листі.

Керівництво Луганщини вважає, що «ситуація, коли місцеві бюджети не можуть скористатися власними коштами з вини державного органу, на який покладено обов’язки з розрахунково-касового обслуговування таких бюджетів, є неприпустимою та порушує права органів місцевого самоврядування на незалежність від органів державної влади в ході виконання власних бюджетів в межах, що не порушують чинного законодавства».

Керівництво Луганської області наполягає на особистому терміновому втручанні в ситуацію прем’єр-міністра та вжитті термінових заходів щодо поновлення органами Державного казначейства України оплати бюджетних зобов’язань розпорядників коштів місцевих бюджетів і організації їх роботи в понадурочний час при наявності невиконаних платіжних доручень.