Суди отримають додатково 124 мільйони

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон про виділення у цьому році додаткового фінансування системи правосуддя в обсязі понад 124 млн. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Верховна Рада ухвалила відповідний закон «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік».

Зокрема, законом передбачається додаткове фінансування видатків Державної судової адміністрації на утримання судів загальної юрисдикції в обсязі 124,3 млн. грн. в тому числі 95,5 млн. грн. – на забезпечення належних умов здійснення правосуддя та 28,8 млн. грн. на погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік. Фінансування буде здійснено за рахунок внутрішнього запозичення.