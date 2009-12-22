Обамі зробили щеплення від вірусу А/H1N1

Президент США Барак Обама та його дружина Мішель прищепилися від вірусу грипу А/H1N1.

"Ми тільки-но зробили щеплення", - цитують кореспонденти президентського пулу слова Обами.

За їх даними, щеплення Обамі було зроблене в неділю, його дружині - за кілька днів до цього. Дочки першого подружжя Америки Саша і Малія були щеплені ще в жовтні - коли вакцина проти вірусу надійшла в обіг.

"Я думаю, що люди повинні розуміти, що у мене головні дві людини в житті - мої дві доньки, і тому вони були щеплені одразу. І вам теж варто прищепити дітей", - сказав він.

За словами президента, Малія і Саша перенесли щеплення добре.

Боротьбу з поширенням вірусу А/H1N1 Обама вважає одним з пріоритетних напрямів внутрішньої політики.

РІА "Новости"