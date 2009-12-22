Російські залізниці призначили ще 23 поїзди в Україну
На Новий рік і канікули
На період новорічних свят і зимових шкільних канікул Російські залізниці вже призначили у сполученні з Україною додатково 23 поїзди на 88 рейсів.
Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили у прес-службі Російських залізниць.
Усього Російські залізниці вже призначили 351 додатковий поїзд на 835 рейсів. Додаткові поїзди курсуватимуть у внутрішньому сполученні, а також у міжнародному сполученні. Так, у сполученні з Білоруссю призначено 18 поїздів на 33 рейси, у сполученні з Естонією - 3 поїзди на 5 рейсів, у сполученні з Молдовою - поїзди на 19 рейсів, а в далекому міжнародному сполученні - 13 поїздів на 31 рейс.
Прогнозується, що всього у період новорічних свят і канікул мережею залізниць додаткові поїзди зроблять 1100 рейсів.