Російські залізниці призначили ще 23 поїзди в Україну

На період новорічних свят і зимових шкільних канікул Російські залізниці вже призначили у сполученні з Україною додатково 23 поїзди на 88 рейсів.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили у прес-службі Російських залізниць.

Усього Російські залізниці вже призначили 351 додатковий поїзд на 835 рейсів. Додаткові поїзди курсуватимуть у внутрішньому сполученні, а також у міжнародному сполученні. Так, у сполученні з Білоруссю призначено 18 поїздів на 33 рейси, у сполученні з Естонією - 3 поїзди на 5 рейсів, у сполученні з Молдовою - поїзди на 19 рейсів, а в далекому міжнародному сполученні - 13 поїздів на 31 рейс.

Прогнозується, що всього у період новорічних свят і канікул мережею залізниць додаткові поїзди зроблять 1100 рейсів.