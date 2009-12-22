Союз-Віктан збанкрутів

Як стало відомо виданню "Коммерсант-Украина",алкогольна група "Союз-Віктан" припиняє свою діяльність: українська частка групи проходить процедуру банкрутства з листопада, а сьогодні до Арбітражного суду Московської області буде скеровано заяву про банкрутство "дочки" в Росії. Загальний борг в $170-200 млн. "Союз-Віктан" сподівається погасити, продаючи активи.

Про те, що група "Союз-Віктан" ухвалила рішення про припинення своєї діяльності, виданню розповів її співвласник Андрій Охлопков. Він стверджує, що ВАТ "Союз-Віктан ЛТД" (виробничі потужності в Сімферополі) теж може бути визнана банкротом: 24 листопада Господарський суд Києва ввів мораторій на виконання вимог кредиторів, зупинив виконання боржником зобов`язань по сплаті податків і зборів.

За словами джерела "Коммерсант-Украина", близького до "Союз-Віктану", серед основних кредиторів групи – українські підрозділи ОТП-банку, Ощадбанку, Альфа-банку.