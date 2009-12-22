Завтра у Києві - 3° тепла

23 грудня по Україні очікується підвищення температури: вночі 5-10° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на завтра прогнозується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише у західних, а вдень і у північних та місцями в центральних областях йтиме мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь. У південній частині місцями туман. На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім східної частини, місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 40 м/с.

Очікується підвищення температури: вночі 5-10° морозу, вдень - від 1° морозу до 4° тепла; на півдні та крайньому заході вночі - близько 0°, вдень - 4-9° тепла, у Криму - до 12° тепла; лише у східних областях утримається холодна погода з температурою вночі - 11-16°, вдень - 1-6° морозу.

У Київській області хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг та дощ, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Відбудеться підвищення температури: вночі - 5-10° морозу, вдень - від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг та дощ, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Підвищення температури: вночі - 7-9° морозу, вдень - 1-3° тепла.