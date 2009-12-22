Янукович змінить ставлення держави до шахтарів

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ піддав критиці політику «подачок і загравання» влади перед шахтарями напередодні виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в Луганську, де перебуває з робочою поїздкою.

За словами політика, вугільна галузь України має значні перспективи і ресурси для подальшого розвитку. Він повідомив, що на сьогоднішній день підготовлено сім нових із розвіданих родовищ для початку вугледобування. В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що діючі шахти мають потужності працювати ще десять-п’ятнадцять років, видобуваючи у середньому 100 млн. тонн вугілля на рік.

«Це те, що необхідно нашій країні для забезпечення енергетичного балансу», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, він констатував, що «лише безпорадний і безвідповідальний підхід до вугільної промисловості з боку влади позбавляє можливості добувати необхідну кількість вугілля, розвивати галузь і забезпечувати належний соціальний захист шахтарів та їхніх сімей».

«Політика подачок і загравання з шахтарями лише в рік напередодні виборів, яка зараз проводиться державою, є безперспективною для людей», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Як наголосив політик, він і очолювана ним політична сила змінить ставлення держави до вугільної галузі і шахтарів вже у 2010 році.

«Ми зробимо це професійно та з великою відповідальністю, розуміючи, що від цих рішень залежить подальший розвиток держави і її незалежність», - заявив кандидат у Президенти.