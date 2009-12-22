Президент підписав указ про створення Інституту мозку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про створення Інституту мозку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, також він провів зустріч з українським нейрохірургом, доктором медичних наук, професором Андрієм СЛЮСАРЧУКОМ.

Під час зустрічі йшлося про створення в Україні Інституту мозку, метою діяльності якого стало б забезпечення комплексного підходу до виявлення та лікування захворювань мозку, впровадження сучасних методів їх профілактики та лікування.

Глава держави відзначив актуальність наукових досліджень мозку людини та важливість практичного використання досягнутих результатів в освіті, медицині, соціальній сфері. Беручи до уваги цілі і напрямки діяльності створюваного Інституту, проведення таких досліджень й заходів дозволить вирішити, зокрема, питання боротьби з наркотичною і алкогольною залежністю, інших складних соціальних проблем, які турбують українське суспільство.

З огляду на це Президент України видав указ, яким передбачено створення Інституту мозку як головної науково-дослідної установи з визначення пріоритетних напрямів вивчення мозку, проведення фундаментальних і прикладних досліджень у неврології, психіатрії, психології та нейрореабілітації, розроблення, впровадження та реалізації програм досліджень мозку та мозкової діяльності, новітніх технологій у цій сфері.

Кабінету міністрів України Президент доручив забезпечити вирішення в установленому порядку в місячний строк питань щодо створення Інституту мозку.

*** 38-річний Андрій СЛЮСАРЧУК родом з Вінниці. Рано залишився без батьків. Здобув три вищі освіти. Сьогодні він відомий український нейрохірург, доктор медичних наук, професор. Встановив три світові рекорди, занесені до Книги рекордів Гіннеса. Останнє досягнення А.СЛЮСАРЧУК встановив 17 червня 2009 року, запам’ятавши і відтворивши 30 млн. знаків після коми числа Пі, що стало новим світовим рекордом.