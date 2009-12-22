Підпал офісу Партії регіонів знімали на відео

У ніч з 21 на 22 грудня у Полтаві, по вулиці Паризької Комуни, співробітники міліції затримали трьох осіб, які намагалися скоїти підпал офісу обласної організації Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавської обласної організації Партії регіонів, зловмисники мали при собі ємність із легкозаймистою речовиною. При цьому один із затриманих уже розлив її, розбивши вікно офісу, а другий – запалював факел, готуючись скоїти підпал. Третій зловмисник у цей час фіксував усе, що відбувалося, на відеокамеру. У підпалювачів вилучено ще одну ємність із легкозаймистою речовиною. За словами представників МНС, якби паліям вдалося задумане, приміщення б згоріло приблизно за 15 хвилин, а оскільки воно розташоване в густонаселеному районі Полтави, то невідомо, настільки б драматично розгорталися події далі.

Наразі усіх трьох затримано. За фактом ведеться перевірка.

Представники обласної організації Партії регіонів та обласного виборчого штабу глибоко стурбовані цими подіями, оскільки розцінюють факт спроби підпалу, як “прояв широкомасштабного наступу провокаційних дій та фальсифікацій з боку супротивників у виборчих перегонах”.

Як відомо, за день до подій у Полтаві приблизно такий же факт було зафіксовано в Запоріжжі, а також на Івано-Франківщині, де від рук паліїв постраждали офіси Партії регіонів. Саме тому регіонали Полтавщини звертаються до представників правоохоронних органів із проханням провести неупереджену й ретельну перевірку цього факту з тим, аби подібного не траплялося надалі.

Водночас представники Партії регіонів Полтавщини звертаються й до інших партій з проханням вести передвиборчу роботу цивілізовано, без застосування хуліганських, антизаконних методів.