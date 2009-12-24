ЗМІ: мер Коктебеля на смерть збив пішохода
ДАІ веде розслідування
Автомобіль, яким керував мер кримського селища Коктебель Олексій БУЛИГА, збив на смерть пенсіонера, повідомляє газета "Кафа".
Аварія сталася ще 18 грудня.
Машина марки KIA збила 72-річного феодосійця, який переходив дорогу. Пішохід отримав численні травми й загинув на місці ДТП.
Газета "Комсомольская правда в Украине" з посиланням на прес-службу кримської ДАІ повідомляє: "Пішохід переходив дорогу в темному недозволеному місці, де й було скоєно наїзд".
"Перед поворотом на Коктебель пригальмував до 60 км на годину, а назустріч йшов цілий потік машин. Мрячило, тому світло фар буквально сліпило. Біля шляхово-експлуатаційної дільниці в Насипному метрів за 70 після пішохідного переходу проїхала назустріч машина з потужними фарами. Й у ту ж секунду я відчув удар у ліве крило моєї машини, почав гальмувати, оскільки зрозумів, що на мій автомобіль налетів перехожий, який очевидно тікав від зустрічної машини", - зазначає сам О.БУЛИГА.
Працівники ДАІ припускають, що пенсіонера засліпило світло фар зустрічної машини, він заметушився посеред дороги. Наткнувшись на машину мера Коктебеля, чоловік упав на капот і закрив своїм тілом лобове скло.
"На той час машина вже зупинилася. Я викликав "швидку". Пішохід був ще живий, але до приїзду медиків помер на моїх руках", - сказав мер.
ДАІ веде розслідування, але попередньо дізнавачі неофіційно сказали, що провини О.БУЛИГИ, скоріш за все, немає. Він дійсно зменшив швидкість, під`їжджаючи до повороту на Коктебель, пише "Комсомолка".