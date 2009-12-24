Через негоду закрили Харківський міжнародний аеропорт
14:52, 24 грудня 2009Суспільство
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Немає ані вильоту, ані прийому
Через складні метеорологічні умови сьогодні не працює Харківський міжнародний аеропорт.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в аеропорту, зранку після дощу спостерігається значне намерзання на злітно-посадковій смузі аеродрому. Внаслідок цього аеропорт не може працювати ні на відправку, ні на прийом літаків.
Згідно з розкладом, загалом сьогодні мали відбутися 8 міжнародних і внутрішніх рейсів.
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