Уряд пропонує Церквам партнерство

Уряд пропонує партнерську модель відносин Церкви і держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Івано-Франківську на зустрічі із правлячими єпископами єпархій УГКЦ, УАПЦ, УПЦ КП, та пасторами євангельсько-християнських церков Івано-Франківської області сказав голова Державного комітету України у справах національностей і релігій Юрій РЕШЕТНІКОВ.

«Уряд високо цінує те, що ви робити для утвердження Української держави, - наголосив він, звертаючись до священнослужителів. – Нині в Україні триває якісне зростання церков, які відновлюють свій досвід, що традиційно мала церква. Тому уряд нині пропонує партнерську модель відносин церкви і держави».

Ю.РЕШЕТНІКОВ також повідомив, що уряд багато зробив за два роки. Зокрема, вирішено питання землекористування релігійним організаціям, вирішено, що вони оплачують за газ за тарифами населення, дозволено окремим конфесіям перебування в Україні священиків іноземних держав замість 90 днів до трьох років, а також церковні організації, які будують свої культові споруди, звільнено від сплати за знесення зелених насаджень на території будівництва.

Голова Держкомітету України у справах національностей і релігій зауважив, що уряд подав до парламенту законопроекти «Про право релігійних організацій засновувати навчальні заклади та школи», «Про звільнення від ПДВ ввезення біблій в Україну», «Про встановлення мораторію на відчуження колишнього церковного майна» тощо. За його словами, нині 167 релігійних об’єктів перебуває у державній власності, ще стільки у комунальній.

Владики традиційних християнських церков, зокрема владика Івано-Франківський і Галицький УАПЦ АНДРІЙ, висловились за те, щоб «не допустити в Україні «релігійного болота», мовляв традиційні конфесії витісняють чужоземні. Просили Ю.РЕШЕТНІКОВА вирішити проблеми «соціального захисту священика, надання йому пенсії, а також не стягувати з меценатів, які жертвують кошти на будівництво храмів, податків та інше».

Заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації Олег КОРЖАК звернув увагу також, що уряд досі не вирішив питання надання коштів на покриття збитків, які зазнали культові споруди під час повені у 2008 році. «Людям та організаціям відшкодування було, а релігійним організаціям - ні. Хоча всі розрахунки про це ми направляли у Кабінет міністрів України», - додав О.КОРЖАК.