Президент ставить Держказначейство під контроль спеціальних комісій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ «Про невідкладні заходи щодо нормалізації казначейського обслуговування місцевих бюджетів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, документ підписано у зв’язку з численними зверненнями місцевих органів виконавчої влади і розпорядників бюджетних коштів та з метою забезпечення виконання Державним казначейством вимог законодавства, зокрема, Бюджетного кодексу, щодо розпорядників коштів місцевих бюджетів.

У прес-службі констатують, що на сьогодні склалася катастрофічна ситуація з виконанням органами Державного казначейства платіжних доручень на перерахування бюджетних коштів. Особливо гостро ця проблема стоїть для місцевих бюджетів. Незважаючи, що станом на 24 грудня 2009 року на рахунках місцевих бюджетів обліковувалось 8,4 млрд. грн., місцеві органи влади не можуть розрахуватися з постачальниками товарів та послуг, необхідних для забезпечення життєдіяльності регіонів. Так, за даними регіонів, на сьогодні органами Державного казначейства не виконано платіжних доручень щодо перерахування коштів з державного та місцевих бюджетів на загальну суму більш як 2,5 млрд. грн. (160 тис. платіжних документів). Фактично діяльність місцевої влади Держказначейством заблокована.

Згідно з указом, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям Президент доручив створити не пізніше 28 грудня 2009 року комісії з перевірки:

- стану виконання на місцях вимог законодавчих та нормативно-правових актів щодо додержання установлених порядку та строків реєстрації зобов`язань розпорядників бюджетних коштів;

- операцій з перерахування коштів на здійснення видатків, передбачених у загальному та спеціальному фондах місцевих бюджетів;

- операцій із зарахування коштів на реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників та рахунки одержувачів коштів місцевих бюджетів,

- а також додержання технологічного регламенту територіальними органами Державного казначейства України у системі електронних платежів Національного банку України, -

(далі - Комісії) залучивши до складу комісій представників органів прокуратури, регіональних органів Служби безпеки України, територіальних управлінь Національного банку України, а також Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, фінансових управлінь місцевих державних адміністрацій.

Комісії мають забезпечити:

підготовку висновку про додержання законодавства, що регулює порядок розрахунково-касового обслуговування місцевих бюджетів, за станом на 28 грудня 2009 року;

оперативне супроводження виконання у територіальних органах Державного казначейства України операцій з перерахування коштів на здійснення видатків, передбачених у загальному та спеціальному фондах місцевих бюджетів, зарахування коштів на реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників та рахунки одержувачів коштів місцевих бюджетів;

невідкладне повідомлення правоохоронних органів про факти порушень бюджетного законодавства.

Державне казначейство України Президент зобов’язав забезпечити проведення до 30 грудня 2009 року включно органами Держказначейства реєстрації бюджетних зобов`язань розпорядників коштів місцевих бюджетів та здійснення в день одержання платіжних доручень відповідних платежів щодо погашення зобов`язань за всіма статтями видатків, в тому числі шляхом відповідного збільшення тривалості операційного часу роботи з клієнтами та операційного дня територіальних органів Державного казначейства України 28-30 грудня 2009 року; сприяння роботі комісій.

Крім того, Президент запропонував Національному банку України продовжити операційний день 28-30 грудня 2009 року з урахуванням збільшення тривалості операційного дня територіальних органів Державного казначейства України у ці дні; а також забезпечити участь представників територіальних управлінь НБУ в роботі комісій.

В.ЮЩЕНКО запропонував Генеральній прокуратурі України забезпечити участь представників органів прокуратури у роботі комісій та оперативно реагувати на виявлені факти порушень бюджетного законодавства.

Комісії мають щоденно інформувати Президента про результати роботи.