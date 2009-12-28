У Черновецького визначили митців, яким дадуть стипендію

Столична влада визначила 26 видатних діячів культури і мистецтв, які з 1 січня 2010 року отримуватимуть щорічну міську стипендію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це йдеться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації.

Так, цього року щорічну міську стипендію призначили письменнику Вадиму БОЙКУ; ветерану преси, журналісту Ларисі ВАХНІНІЙ; майстру килимарства Степану ГАНЖІ; мистецтвознавцю Олександру ДАНЧЕНКУ; заслуженій артистці України Людмилі ЄРМАКОВІЙ; письменнику Миколі КАГАРЛИЦЬКОМУ; кіноактрисі Світлані КНЯЗЕВІЙ; заслуженому працівнику культури України Олексію КОНДРАТЕНКУ; заслуженій художниці України Марії ЛИТОВЧЕНКО; кобзарю Феодосію МАКСИМЕНКУ; скульптору Юрію МАРЧЕНКУ; народній артистці України, бандуристці Галині МЕНКУШ та іншим.

Нагадаємо, що міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва призначаються з метою підтримки, стимулювання їх творчої діяльності та засвідчення їх видатних особистих досягнень.