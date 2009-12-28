Гостям Євро-2012 Донецьк запропонує «підземний екстрім»

09:10, 28 грудня 2009
Суспільство
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Кажуть, такого не знайдеш ніде в світі

Туристи з усього світу отримають рідкісну можливість здійснити спуск на шахтах Донеччини на глибину 1000 метрів.

Після важкої аварії влітку 2008 року шахту імені Карла Маркса в Єнакієво повністю відновили, і тепер вона разом з двома закритими шахтами Центрального Донбасу увійде до так званого «Українського техноленду». Його створюють в межах туристичної програми на Євро-2012.

Під землею, на глибині близько 1000 метрів, можна буде побачити своєрідне технічне місто зі специфічною інфраструктурою, а завдяки справжнім експонатам - уявити й сам процес видобування вугілля. Відвідувачам музею запропонують ознайомитися з історією гірничої справи, подивитися парк скульптурних композицій з металобрухту.

Такого екстріму туристи більш не знайдуть ніде в світі, запевняють організатори проекту. Головний інженер шахти Костянтин Чорноплат каже, що на підприємстві відбулися позитивні зміни і туристам буде гарантовано повну безпеку. 

Автори проекту впевнені, що залучення туристів  дозволить вирішити соціальні проблеми  шахтарських містечок. Історія  показує, як старопромислові регіони, наприклад  Рур в Німеччині, перетворюються на туристичні центри, каже в інтерв’ю «Німецькій хвилі» керівник проекту  Костянтин Воробйов: «Відразу з’являються нові робочі місця, будуються готелі, дороги. Звичайно, ми розуміємо, що такий проект в першу чергу вирішить соціальні проблеми депресивних регіонів.»

Ідею ж створення політехнічного музею запозичили в Німеччині. За словами Воробйова, автори проекту, вивчаючи  міжнародний досвід створення  промислових музеїв, звернулися до Мюнхена, де є найбільший в Європі музей природознавства та техніки. І саме концепція цього музею стала поштовхом для створення «Українського техноленду».

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