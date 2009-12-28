Гостям Євро-2012 Донецьк запропонує «підземний екстрім»

Туристи з усього світу отримають рідкісну можливість здійснити спуск на шахтах Донеччини на глибину 1000 метрів.

Після важкої аварії влітку 2008 року шахту імені Карла Маркса в Єнакієво повністю відновили, і тепер вона разом з двома закритими шахтами Центрального Донбасу увійде до так званого «Українського техноленду». Його створюють в межах туристичної програми на Євро-2012.

Під землею, на глибині близько 1000 метрів, можна буде побачити своєрідне технічне місто зі специфічною інфраструктурою, а завдяки справжнім експонатам - уявити й сам процес видобування вугілля. Відвідувачам музею запропонують ознайомитися з історією гірничої справи, подивитися парк скульптурних композицій з металобрухту.

Такого екстріму туристи більш не знайдуть ніде в світі, запевняють організатори проекту. Головний інженер шахти Костянтин Чорноплат каже, що на підприємстві відбулися позитивні зміни і туристам буде гарантовано повну безпеку.

Автори проекту впевнені, що залучення туристів дозволить вирішити соціальні проблеми шахтарських містечок. Історія показує, як старопромислові регіони, наприклад Рур в Німеччині, перетворюються на туристичні центри, каже в інтерв’ю «Німецькій хвилі» керівник проекту Костянтин Воробйов: «Відразу з’являються нові робочі місця, будуються готелі, дороги. Звичайно, ми розуміємо, що такий проект в першу чергу вирішить соціальні проблеми депресивних регіонів.»

Ідею ж створення політехнічного музею запозичили в Німеччині. За словами Воробйова, автори проекту, вивчаючи міжнародний досвід створення промислових музеїв, звернулися до Мюнхена, де є найбільший в Європі музей природознавства та техніки. І саме концепція цього музею стала поштовхом для створення «Українського техноленду».