В Алчевську сталася аварія на водоводі

Водопостачання обмежено на 25%

У місті Алчевськ Луганської області учора ввечері стався прорив труби на магістральному водоводі «Алчевськ-Петровське» насосної станції 4-го підйому. Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в Луганській області, через аварію водопостачання міст Красний Луч та Антрацит обмежено на 25%. Проводиться відкачка забрудненої води в місці прориву.

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