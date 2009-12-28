Жигулі врізалися в автобус: троє загиблих, двоє поранених

На Чернігівщині внаслідок зіткнення автомобіля з автобусом загинуло троє осіб.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора на 106-му км автодороги Чернігів-Прилуки-Пирятин у Ніжинському районі.

Водій автомобіля "ВАЗ-21101" здійснив зіткнення з автобусом "ПАЗ-4234". Внаслідок зіткнення три пасажири автомобіля загинули на місці пригоди, водій автомобіля та ще один пасажир отримали тілесні ушкодження.