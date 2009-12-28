Рівень води в закарпатських річках почав спадати
Жертв серед населення немає
На річках Закарпаття спостерігається спад води.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, рух транспорту на автодорогах відновлено, на шляхах державного значення рух не припинявся.
Рятувальниками МНС відкачувалася вода з підвальних приміщень житлових будинків.
Аварійними бригадами Держводгоспу, підрозділами МНС і місцевим населенням здійснювалося укріплення водозахисних споруд.
Жертв серед населення немає.
Районними комісіями з питань ТЕБ та НС уточнюються збитки.
Координацію здійснює опергрупа Головного облуправління МНС.
Як повідомляв УНІАН, 26 грудня у Закарпатській області рівень води у річках піднявся більш як на 4 м, почалась повінь.
В області частково були підтоплені 23 приватних житлових будинки та 1 загальноосвітня школа, 150 домогосподарств, близько 400 га сільгоспугідь, пошкоджені до 170 метрів дорожнього полотна та до 100 м водозахисних споруд.