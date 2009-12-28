Рахункова палата РФ: незаконного відбору газу не було

Торік Україна не здійснювала несанкціонованого відбору російського газу, призначеного європейським користувачам.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав голова Рахункової палати РФ Сергій СТЕПАШИН.

«Що стосується порушень, вони були і в «Нафтогазі», і у нас - це питання контрактів. Ми зробили абсолютно точний висновок, що прямої крадіжки ми в цій ситуації не побачили», - сказав С.СТЕПАШИН.

Він відзначив, що в минулорічній ситуації навколо постачань газу до Європи через українську територію Рахункова палата Росії й Рахункова палата України проводили паралельні перевірки учасників постачань.

За його словами, порушення були пов`язані з підписанням контрактів і з фінансовою складовою.