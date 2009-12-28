Щодо поставок ядерного палива укладено додаткову угоду

НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ» (Російська Федерація) підписали додаткову угоду у рамках чинного довгострокового контракту на поставки свіжого ядерного палива на українські АЕС у 2010 році.

Про це йдеться у поширеному сьогодні спільному прес-релізі компаній.

Згідно з повідомленням, додаткову угоду підписано у Москві президентом «Енергоатома» Юрієм НЕДАШКОВСЬКИМ і президентом ВАТ «ТВЕЛ» Юрієм ОЛЕНІНИМ.

Згідно з документом, для забезпечення планових перевантажень свіжого ядерного палива на українських АЕС в 2010 році з Росії бути здійснено 14 поставок палива.

Під час переговорів, що передували підписанню додаткової угоди, сторони узгодили вартість палива, графіки поставок і платежів.

«Ціна палива сформована на базі діючої методики формування ціни, що ґрунтується на принципах світових цін», – наголошується у прес-релізі.

У ході зустрічі, що відбулася, сторони ще раз підтвердили наміри зміцнювати і розвивати російсько-українську співпрацю у галузі ядерно-паливного циклу (ЯПЦ).

Зокрема, наголошується у повідомленні, зараз успішно здійснюється реалізація ліцензійного договору на передачу Україні технології виробництва комплектуючих ТВС (тепловиділяючих складок).

Довідка УНІАН. На сьогодні єдиним постачальником ядерного палива на українські АЕС є російська корпорація «ТВЕЛ», з якою «Енергоатом» уклав контракт на поставку палива до кінця 2010 року.

У березні 2008 року НАЕК «Енергоатом» і американська компанія Westinghouse підписали контракт на поставки ядерного палива з 2011 року. Контракт передбачає поставки ядерного палива виробництва американської компанії для реакторів ВВЕР-1000 українських АЕС протягом 2011-2015 років для забезпечення щорічного планового перезавантаження не менш як трьох енергоблоків.