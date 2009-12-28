31 грудня у школах Тернополя пройде урок, присвячений Бандері

31 грудня у навчальних закладах Тернополя буде проведено урок, присвячений провіднику ОУН Степану Бандері.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне розпорядження видав сьогодні міський голова Роман ЗАСТАВНИЙ з нагоди 101-річниці від дня народження С.Бандери, яке виповниться 1 січня 2010 року. «Степан Бандера належить до когорти великих українців, життя і діяльність яких є гідним прикладом патріотизму для сучасного покоління. Тому проведення у школах міста уроку пам’яті видатного діяча буде гарним виховним заходом та достойним вшануванням Степана Бандери у середовищі шкільної молоді», – мотивував своє рішення Р.ЗАСТАВНИЙ.

У прес-службі також повідомили, що в рамках грудневої акції зі збору підписів тернополян на підтримку присвоєння С.Бандері звання «Герой України» було зібрано 3 тис. підписів, які сьогодні відправлено в Секретаріат Президента України у розрахунку, що позиція тернопільської громади вплине на прийняття Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ відповідного рішення.

Попередньо тернопільська міська та обласна рада у своїх зверненнях вже неодноразово закликали В. ЮЩЕНКА присвоїти С.Бандері звання «Герой України».

Як повідомляв УНІАН, 2009 рік на Тернопільщині проголошено Роком С.Бандери.

26 грудня 2008 року у Тернополі навпроти облдержадміністрації при вході в парк ім. Т.Шевченка було відкрито пам’ятник провіднику ОУН з нагоди 100-річчя від дня його народження, яке припадало на 1 січня 2009 року.