МЗС: у тому, що залежить від України, транзит нафти гарантовано

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО дав доручення посольствам України в Словаччині, Угорщині, Чехії та Представництву України при ЄС довести інформацію про стабільність ситуації з транзитом нафти територією України до країн Європейського Союзу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

МЗС України наголошує, що на сьогодні на території нашої держави немає жодних причин та підстав для стурбованості наших західних і східних партнерів щодо невиконання Україною своїх зобов`язань з транзиту нафти. “Україна була і є надійним та прогнозованим транзитером нафти. Технічний стан трубопроводів та українська нафтотранспортна інфраструктура повністю відповідає проектним нормативам і готова виконувати в повному обсязі технічні й організаційні функції з транспортування нафти. Ніякої загрози призупинення постачання нафти до країн Європейського Союзу на сьогодні немає”, - підкреслюється в повідомленні прес-служби МЗС України.

МЗС України повідомляє, що сьогодні питання між господарюючими суб’єктами щодо гарантованих обсягів постачання нафти нафтопроводом „Дружба” та через нафтотермінал “Південний” практично врегульовані. “Всі питання на корпоративному рівні зняті. Співробітництво між компаніями ВАТ «Укратранснафта» і АК «Транснефть» продовжується на взаємовигідних та економічно обґрунтованих умовах”, - повідомили в МЗС України.

Як повідомлялося, Росія попередила Європейський Союз про можливе припинення поставок нафти в Словаччину, Чехію та Угорщину по газопроводу "Дружба" через територію України через розбіжності з питань ціни, заявив Кабінет міністрів Словаччини. "Уряд Словаччини, відповідно до раніше досягнутих домовленостей про систему раннього попередження, було повідомлено листом від російського міністерства енергетики про те, що можуть виникнути збої поставок нафти до трьох країн ЄС через неврегульовані розбіжності між Російською Федерацією та Україною про транзит нафти", - йдеться в заяві.