"Справу Флетчера" завершено, але до суду вона потрапить за півроку

Міністр внутрішніх справ України, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО прогнозує, що в кінці першого півріччя наступного року справу за обвинуваченням в шахрайстві з грошима українських громадян американського громадянина Роберта ФЛЕТЧЕРА буде направлено до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив сьогодні на прес-конференції у Вінниці.

«Я прогнозую, що початок судового розгляду справи пана ФЛЕТЧЕРА буде в кінці першого півріччя наступного року», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зазначив, що розслідування справи завершено і «зараз відбувається переклад матеріалів англійською мовою, які будуть після нового року пред’явлені громадянину Р.ФЛЕТЧЕРУ для ознайомлення. Після ознайомлення, яке, як правило займає декілька місяців, звинувачення буде передано для судового розгляду».

Як повідомляв УНІАН, організатор тренінгів «Секрети мільйонерів» Р.ФЛЕТЧЕР був затриманий у Києві 22 листопада 2008 року.

За даними МВС, Р.ФЛЕТЧЕР загалом ошукав українських громадян щонайменше на 500 млн. грн.

У ході тренінгів Р.ФЛЕТЧЕР видавав себе за успішного мільйонера, розповідав про різноманітні інвестиційні проекти, за рахунок яких можливо збагатитись, і роз`яснював, що чим більше коштів буде інвестовано - тим більший прибуток буде отриманий. Під час проведення тренінгів зі слухачами укладались договори позики та спільної діяльності під обіцянку виплати від 20% до 300% річних і отримувались кошти.