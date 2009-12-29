Більшість працівників ВАСУ визнає головою суду Пасенюка

Начальник правового управління Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) Вадим ДЕМЧЕНКО від імені більшості трудового колективу апарату суду заявив, що вони вважають Олександра ПАСЕНЮКА повноважним головою суду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАСУ з посиланням на результати загальних зборів працівників суду 28 грудня ц.р., на яких обговорювалась ситуація, що склалася у ВАСУ з призначенням голови суду.

За словами В.ДЕМЧЕНКА, єдиним питанням, яке може виникати у працівника апарату ВАСУ у зв’язку з ситуацією, – це питання законності самого призначення.

«Причому ми, як державні службовці, повинні підійти до аналізу цього питання офіційно, навіть формалізовано: оскільки на даний час відсутня законодавчо визначена норма, що регулює питання призначення суддів на адмінпосади, а голова ВАСУ О.ПАСЕНЮК був призначений на посаду ще Президентом України, який не може його звільнити з цієї посади через визнання Конституційним Судом здійснення призначень суддів на адмінпосади у такий спосіб неконституційним, для нас є очевидним, що ПАСЕНЮК О.М. залишається на посаді голови суду принаймні до того часу, доки кожен з нас не побачить чинний нормативний акт, яким би ПАСЕНЮК О.М. був звільнений з посади», - висловив позицію більшості колективу В.ДЕМЧЕНКО.

Трудовий колектив ВАСУ на загальних зборах вирішив і надалі працювати у звичному режимі, незважаючи на можливі провокації з боку політиків. Так, зокрема, члени трудового колективу апарату суду погодилися, що для них, як для державних службовців, головне – дотримуватися присяги державного службовця та виконувати свої посадові обов’язки.

За словами керівника апарату ВАСУ Станіслава КОТОРОБАЯ, в цій ситуації важливо зберегти єдність та цілісність колективу.

Як повідомляв УНІАН, процедура призначення суддів на адміністративні посади зараз законодавчо не визначена, тоді як термін повноважень призначеного Президентом на посаду голови ВАСУ О.ПАСЕНЮКА закінчився 22 грудня цього року.

22 грудня Конституційний Суд України ухвалив рішення про офіційне тлумачення положень закону "Про судовий устрій України" (справа про призначення суддів на адміністративні посади), в якому визначено, що Рада суддів України не уповноважена призначати суддів на адміністративні посади, а може лише давати рекомендації.

23 грудня перший заступник голови ВАСУ Микола СІРОШ видав наказ, яким призначив себе в.о. голови ВАСУ.

24 грудня Конференція суддів адмінсудів вирішила покласти на О.ПАСЕНЮКА виконання обов`язків голови ВАСУ на період з 22 грудня 2009 року до призначення голови ВАСУ в установленому порядку.

25 грудня Рада суддів України скасувала рішення Конференції суддів адміністративних судів про покладання обов`язків голови Вищого адміністративного суду України на О.ПАСЕНЮКА і визнала правомірним наказ про призначення в.о. голови М.СІРОША.