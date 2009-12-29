Президент затвердив документ щодо проходження служби прикордонниками

Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив положення про проходження громадянами військової служби у Державній прикордонній службі України.

Про це йдеться в указі Президента, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

Цим положенням визначається порядок проходження громадянами України військової служби у Державній прикордонній службі у мирний час та особливості проходження військової служби у ній в особливий період.

Положення застосовується також до відносин, що виникають у зв`язку з проходженням в органах Держприкордонслужби кадрової військової служби особами офіцерського складу до переходу в установленому порядку на військову службу за контрактом або звільнення з військової служби.

Згідно з положенням, громадяни проходять військову службу в Держприкордонслужбі у добровільному порядку або за призовом.

Громадяни, які проходять військову службу в Держприкордонслужбі, є військовослужбовцями Держприкордонслужби. Статус військовослужбовця підтверджується службовим або спеціальним посвідченням.