На буковинській ділянці кордону потік контрабанди зріс майже втричі

У минулому 2009 році на буковинській ділянці українсько-молдовського та українсько-румунського державного кордону кількість припинених спроб контрабандного переміщення через державний кордон товарів зросла у 2,7 раза, а сума вилучених товарів збільшилась майже у 2 рази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на підсумковій прес-конференції повідомив начальник Чернівецького прикордонного загону Ігор ЖОВТОНОЖУК.

За порушення законодавства з прикордонних питань у 2009 році на ділянці Чернівецького прикордонного загону до адміністративної відповідальності притягнуто 2401 особу (2008 рік – 1973 особи). Прикордонниками вилучено 17 одиниць зброї, 86 штук боєприпасів, 729 грамів наркотичних речовин, понад 1630 грамів психотропних речовин.

За словами І.ЖОВТОНОЖУКА, прикордонними нарядами припинено 890 випадків незаконного переміщення товарів (аналогічний період 2008 року – 331 випадок), сума вилучених товарів становила 15 млн. 151 тисяча гривень (у 2008 році – 7 млн. 864 тис. грн.). Вилучено також 95 автомобілів, які використовувалися для незаконного переміщення через державний кордон товарів (у 2008 році – 86 автомобілів).

За незаконне перетинання державного кордону в минулому році на ділянках, які обслуговує Чернівецькій прикордонний загін, було затримано 135 осіб, з яких 75 – незаконні мігранти.

Серед незаконних мігрантів, затриманих на ділянці Чернівецького прикордонного загону, переважали громадяни Молдови, Грузії та країн Північної Африки, які намагалися використати територію України як транзитну на шляху до країн ЄС. У 2009 році на цій ділянці кордону активізувалося переміщення лікарських препаратів психотропної дії та спроби переміщення з території Молдови наркотичних речовин рослинного походження, спостерігалися постійні спроби організованих злочинних угруповань та окремих осіб налагодити стійки контрабандні канали цигарок через українсько-румунський кордон. Найчастіше з території Молдови контрабандою до України намагалися переправити спирт, тютюнові та вино-горілчані вироби, саджанці.

За словами начальника Чернівецького прикордонного загону, загалом у 2009 році через фінансово-економічну кризу, зниженням ділової та туристичної активності громадян, пасажиропотік на ділянці Чернівецького прикордонного загону зменшився у порівнянні з минулим роком на 7% (пропущено 3 млн. 497,0 тисяч осіб), а транспортний потік збільшився на 1% (пропущено 1 млн. 2,0 тисячі одиниць транспортних засобів).

Довідка УНІАН. Чернівецький прикордонний загін Державної прикордонної служби України охороняє ділянку державного кордону з Румунією та Молдовою загальною протяжністю 404,7 км в межах Чернівецької та Івано-Франківської області. З них українсько-румунська ділянка кордону становить 234,7 км, українсько-молдовська – 170 км. До складу загону входять 13 відділів прикордонної служби. Пропуск осіб, транспортних засобів та вантажів на україно-румунському та україно-молдовському кордоні здійснюється в 21 пункті пропуску. З них 12 - автомобільних, 4 - залізничних, 3 - повітряних, 2 - пішохідних.